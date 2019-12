Netzwerk-Arbeit im Kreis : Rechenschwächen frühzeitig erkennen

Rund 30 Grundschullehrer nahmen an dem ersten Netzwerktreffen „Mathe sicher können“ im Kreishaus teil. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis/Eva Burger

Rhein-Berg Pilotprojekt „Mathe sicher können“ für Grundschulen startet im Rheinisch-Bergischen Kreis.

(tei.-) Brüche, Kommazahlen, Prozente – viele Kinder haben nach dem Übergang in die weiterführenden Schulen Schwierigkeiten, im Fach Mathematik grundlegende Rechenweisen zu verstehen. Dazu müssen mathematische Grundkenntnisse und ein Zahlenverständnis aufgebaut werden. Das zweijährige Pilotprojekt „Mathe sicher können“ setzt daran an: Durch gezielte Förderung sollen Kenntnislücken bereits in der Grundschule geschlossen und vermieden werden.

Unter der Leitung des Schulamts des Rheinisch-Bergischen Kreises wird „Mathe sicher können“ in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Köln an 15 Grundschulen im Kreisgebiet eingesetzt. Es richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer vierter Klassen. Je zwei Lehrkräfte werden in drei Netzwerken intensiv geschult und bei der Umsetzung des Förderunterrichts unterstützt. Eine Netzwerkbetreuerin begleitet das Projekt an den Schulen, so der Kreis.