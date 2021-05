Ein Angebot für Unternehmen in Wermelskirchen : RBW vernetzt die Wirtschaft digital und regional

Rhein-Berg Austausch und Vernetzung kommen in der Pandemie zu kurz. Die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat die digitale Plattform „CONNECT“ entwickelt.

„CONNECT“ ist die digitale Plattform für die Wirtschaft im Rheinisch-Bergischen Kreis. „Sie funktioniert ein bisschen wie Social Media, ist aber Business Media auf regionaler Ebene und dient der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch“, erklärt RBW-Geschäftsführer Volker Suermann. Die Plattform vernetzt gezielt und vor Ort Unternehmen, deren Inhaber, Geschäftsführer und Mitarbeiter, Institutionen, Solo-Selbstständige, Gründer – kurz alle, die am Wirtschaftsleben in Rhein-Berg beteiligt sind.

„Als wir die Unternehmen über die nun in Kraft getretene Pflicht der Arbeitgeber, ihren Mitarbeitenden Corona-Tests anzubieten, informierten, kam eine Welle an Rückfragen auf uns zu“, berichtet Suermann. Einige Unternehmen haben bereits Erfahrungen damit. Andere befassen sich erst jetzt mit dem Thema. Außerdem sind viele Details dazu noch nicht geklärt. Was hat die RBW gemacht? Sie hat kurzerhand eine Gruppe zum Thema „Corona – Praxis im Betrieb“ eingerichtet und schon tauschen sich Unternehmen aus über Mitarbeiterschulungen, Testangebote, Fragen zur Testpflicht für die Mitarbeiter im Homeoffice und vieles mehr. „Genau dafür ist Rhein-Berg ,CONNECT’ da – nur, dass Gruppen hier Spaces heißen“, ergänzt Suermann.

Die digitale Plattform legt den Fokus auf Themen, die die Unternehmen vor Ort interessieren. In den Spaces können sich registrierte Benutzer zu ihrem Thema anmelden und sich mit Menschen aus der Region vernetzen, die an gleichen Inhalten arbeiten. So z.B. Personaler, Marketingexperten, Unternehmensübergeber und -übernehmer, Existenzgründer; es gibt Spaces zu Fördermitteln, Innovationen oder digitalen Geschäftsmodellen. Die zahlreichen Funktionen der Plattform erläutert die RBW in Zoom-Meetings am 29. April und 11. Mai.