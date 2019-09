Blickpunkt Wirtschaft : RBS-Mieterfest am Neubau Amselweg 1 a

Bürgermeister Rainer Bleek (2.v.l.) im Kreis von Teilnehmern am RBS-Mieterfest. Foto: RBS. Foto: RBS

Wermelskirchen (pd) Die Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft (RBS) hat im Mai insgesamt 13 neu errichtete Wohnungen an ihre Mieter übergeben. Nach vielen Wochen der Umzugsunruhe und letzten Arbeiten am Neubau war nun ein guter Zeitpunkt für die Nachbarn im Haus und die Nachbarschaft in Nähe des Neubaus, sich bei einem kleinen Grillfest näher kennenzulernen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken