Schulleben in Wermelskirchen : Rauschendes Fest zum Schulabschluss

Festlicher Moment auf der Bühne: Schulleiter Christian Schuldt und die Klassenlehrer überreichten Zeugnisse und Blumengrüße an die Absolventen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Insgesamt 118 Schüler verlassen die Sekundarschule in diesem Jahr mit einem Zeugnis.

Sie haben ihnen den roten Teppich ausgerollt, das Bürgerzentrum mit unzähligen goldenen Luftballons in einen Festsaal verwandelt und am Eingang servieren sie Sekt und Saft. Eltern, Lehrer und Mitschüler fahren zum Schulabschluss der Sekundarschüler ein großes Programm auf: Mit einem rauschenden Fest verabschieden sie am Samstagabend die erfolgreichen Absolventen. Die Stimmung ist ausgelassen: Immer wieder brandet fröhlicher Jubel der Abschlussschüler auf, im Bürgerzentrum gibt es keinen freien Platz und auch den Lehrern und vielen Eltern ist die Rührung ins Gesicht geschrieben. Die Abschlussfeier der Sekundarschule für 118 Absolventen wird zum rauschenden Fest – trotz allem.

Die politischen Diskussionen, die Tränen, der Ärger und die Verunsicherung der vergangenen Monate spielen an diesem Abend keine Rolle. Sie werden kaum erwähnt, höchstens mal am Rande. „Heute Abend geht es auch nicht um ein Schulkonzept, es geht um euch“, sagt Schulleiter Christian Schuldt, als er vor die Festgesellschaft tritt. 43 Sekundarschüler verlassen die Schule mit einer Fachoberschulreife plus Qualifikation, 31 bekommen die Fachoberschulreife attestiert. Dazu kommen 30 Jugendliche mit Hauptschulabschluss nach der zehnten Klasse, neun nach der neunten Klasse und fünf Förderschulabschlüsse. „Ihr seid so vielfältig“, ruft Schuldt den Schülern zu. Kluge, wache und neugierige Abschlussschüler habe er erlebt, die etwas bewegen wollen.

Und tatsächlich schwingt diese Energie am Samstagabend mit. Die Lehrer feiern ihre Schüler, die Schüler feiern ihre Lehrer. Es gibt großen Jubel für die Elternvertreter der Klassen. Zum Abschied haben die Klassenlehrer gemeinsam ein Video für ihre Schüler gedreht – in Jogginghose haben sie die Schule auf den Kopf gestellt. Die Abschlussschüler jubeln, während die Bilder über die Leinwand laufen und eine Melodie im Saal wummert: „Yallah Goodbye!“ Schulsprecher Enrico Klöckner übernimmt die Abschiedsworte stellvertretend für seine Mitschüler – und auch er geht begleitet von großem Jubel auf die Bühne. Er blickt auf die Schulzeit zurück, auf Corona-Phänomene im Alltag und gewachsene Beziehungen. „Wir nehmen wertvolle Erinnerungen mit“, sagt er. Und dann bedanken sich Lehrer und Schulleitung für seinen beispiellosen Einsatz als Schulsprecher in den vergangenen Wochen und Monaten.

Die Klassen dürfen schließlich eine Ehrenrunde durch den Saal drehen, bis sie am roten Teppich angekommen sind, der sie auf die Bühne führt. Dieser Moment gehört ihnen. Auf der großen Leinwand werden Klassenfotos längst vergangener Zeiten eingespielt, die nicht nur im Publikum für fröhliches Kichern sorgt. Das Fest geht danach weiter – mit großem Buffet, viel Musik, ein bisschen Wehmut und viel Ausgelassenheit.