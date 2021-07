Nach Explosion in Leverkusen : Rauchwolke nach der Explosion – aktuell keine akute Gefahr

Nach Explosion in Leverkusen

Nach der Explosion in Leverkusen sollen auch die Wermelskirchener Türen und Fenster geschlossen halten. Foto: dpa/Oliver Berg

Wermelskirchen Nach der Explosion im Chempark in Leverkusen sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten, sich im Inneren aufhalten. Alarm für die Stadt Wermelskirchen wird noch nicht ausgelöst, heißt es vom Kreisbrandmeister. Warnfahrzeug steht aber bereits parat. Rauchwolke dreht Richtung Langenfeld.

Kurz nach der Information, dass es in der Industrieanlage Chempark in Leverkusen am Dienstagmorgen zu einer verheerenden Explosion gekommen ist, reagiert die Stadt Wermelskirchen: Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen und sich nicht draußen aufzuhalten.