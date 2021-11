Für Wermelskirchen gibt es keine Fördermittel : Ratsmehrheit will trotzdem einen Badneubau

Wie lange hält das marode Hallenbad noch? Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen In einem Antrag an den Sportausschuss soll der Rat Mittel in Höhe von wenigstens 13,1 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2002/2023 bereitstellen. Hauptbegründung: Es besteht die Notwendigkeit für Schwimmunterricht.

Seit im Juli bekannt wurde, dass es keine eingeplanten Fördermittel von Bund und Land für den vorgesehenen Neubau des Quellenbades gibt, schien die Hoffnung zu schwinden. Jetzt schlagen CDU, SPD, WNK/UWG und BüFo gemeinsam einen Pflock ein: In einem Antrag an den Sportausschuss soll der Rat Mittel in Höhe von 13,1 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2022/2023 bereitstellen, damit zum Ende des Jahres 2022 mit dem Bau begonnen werden kann. Auch ohne Förderung. Dabei sind laut Antrag auch mögliche Baukostensteigerungen einzuplanen.

Gebaut werden soll auf dem Stand der Entwurfsplanung vom 12. November 2020. Denn nach nunmehr 15 Jahren der Planung und vor dem Hintergrund eines maroden Hallenbades, das über 40 Jahre alt ist und dessen Betrieb permanent gefährdet ist, sei es zwingend geboten, im kommenden Jahr mit dem Neubau zu beginnen, heißt es im Antrag für die Sitzung am 18. November. Unterschrieben ist dieser von Michael Schneider (CDU), Jochen Bilstein (SPD), Henning Rehse (WNK/UWG) und Oliver Platt (Büfo). Die vier Fraktionsvorsitzenden heben als Dringlichkeit ihres Antrages hervor, dass der Neubau notwendig sei, um den Schwimmunterricht durch Schulen und Vereine zu gewährleisten.