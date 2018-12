Silvester: Die wichtigsten Regeln für Besitzer von Haustieren

Wermelskirchen Die Silvesterknallerei lässt viele Wild- und Haustiere leiden. Für die Tage rund um den Jahreswechsel rät die Tierschutzorganisation TASSO Haustierhaltern:

▶Sichern Sie Ihren Hund bei jedem noch so kleinen Spaziergang gut ab.

▶ Versuchen Sie am Silvestertag rechtzeitig mit Ihrem Hund die letzte Gassirunde zu gehen, bevor überall ausgelassen geknallt wird.

▶ Richten Sie Rückzugsmöglichkeiten in der Wohnung ein (fensterlose Räume wie Bad oder Keller), und versuchen Sie durch heruntergelassene Rollos und mit Hilfe des laufenden Fernsehers oder Radios den Lärm auszusperren.

▶ Seien Sie bei Ihrem Tier und stehen Sie ihm bei, wenn es Angst hat.

▶ Leidet Ihr Tier auch gesundheitlich stark unter dem Krach des Jahreswechsels, halten Sie frühzeitig Rücksprache mit Ihrem Tierarzt

▶ Und zu guter Letzt: Verzichten Sie an Silvester selbst auf das Zünden von Raketen und Böllern und gehen Sie mit gutem Beispiel voran.