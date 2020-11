Weihnachtliches in Wermelskirchen : Adventliche Deko sorgt in Büros für heimelige Stimmung

INFO

Rechtliche Regelung Ganz allgemein gebe es kaum Grenzen bezüglich weihnachtlicher Dekoration am Arbeitsplatz, sagt Rechtsanwalt Jürgen Graef. „Ganz wichtig aber: Offenes Feuer ist grundsätzlich verboten, wegen des Brandschutzes.“ Ebenso nicht erlaubt sei Dekoration, die „gegen die guten Sitten verstößt“: Also zum Beispiel eine nacktes Engelchen, sagt Graef. Abgesehen von diesen Regelungen könne man es dem Bürger zufolge salopp so formulieren: „Erlaubt ist was gefällt.“ Das heißt, zumindest solange der Chef mitspielt. Dieser habe eine Weisungsbefugnis und könne dem Mitarbeiter die Dekoration mit Weihnachtsschmuck am Arbeitsplatz untersagen. „Arbeitnehmer haben keinen rechtlichen Anspruch auf weihnachtliche Dekoration“, so Graef. „Wenn der Chef diese nicht erlaubt, muss der

Mitarbeiter das akzeptieren.“