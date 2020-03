Krisenstab in Wermelskirchen : Rathaus in Wermelskirchen: ohne Termin kein Zugang

Wermelskirchen Der Krisenstab der Stadt Wermelskirchen hat jetzt besondere Regelungen festgesetzt, um die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung aufrecht zu erhalten. So gibt es heute, Mittwoch, eingeschränkte Öffnungszeiten:

Ab sofort werden auch die Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet gesperrt, das gilt schon für die Sportplätze. Für Bestattungen gelten folgende Regeln, teilt die Stadt mit: Untersagt sind Trauerfeiern in geschlossenen Räumen wie in Kirchen, Kapellen und Trauerhallen. Die Teilnahme an Beerdigungen soll auf den engsten Personenkreis beschränkt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Verwaltung setzt jetzt im Wege von Allgemeinverfügungen, beschlossen von der Landesregierung, die Maßnahmen um. Details dazu gibt es auf der Homepage der Stadt. So sind Restaurants, Gaststätten sowie Hotels an die Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen gebunden: So müssen die Gäste mit Kontaktdaten registriert und zwischen den Tischen muss ein Sicherheitsabstand von zwei Metern eingerichtet werden. Ob Restaurants um 15 Uhr (wie der Ministerpräsident verkündet) oder bis 18 Uhr (Information der Stadt) schließen müssen, ist unklar. Bürgermeister Bleek: „Das gibt es unklare Verfügungen.“ Das Ordnungsamt wird die Anordnungen kontrollieren.