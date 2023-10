Ratgeber für Mieter in Wermelskirchen Handbuch ist „Türöffner“ zu Rechten und Pflichten

Mit Wissenswertem zur Betriebs- und Heizkostenabrechnung, zur Mietminderung bei Wohnungsmängeln oder zu Mieterpflichten, die sich aus der Hausordnung ergeben, lotst das Buch zudem durch viele weitere Fallstricke im Mietverhältnis. Der Ratgeber begleitet vom Abschluss des Mietvertrags über das laufende Wohnverhältnis bis hin zum Auszug und wird so zum „Türöffner“ zu Rechten und Pflichten: Wie lange im Voraus muss der Vermieter mitteilen, dass die Miete erhöht werden soll? Kann er erhöhen wie er will? Müssen Sanierungen geduldet werden? Wie hoch dürfen Abstandsforderungen des Vormieters sein? All diese mietrechtlich relevanten Fragen werden beantwortet und mit wichtigen Entscheidungen von Gerichten beispielhaft erläutert.