Politik in Wermelskirchen Rat beschließt einstimmig fünfte Änderung des Stellenplans 2022/23

Allen voran Karl-Heinz Wilke (CDU) wollte im Haupt- und Finanzausschuss wissen, welche Großprojekte die neue Stelle denn betreuen solle. Das beantwortete die Stadtverwaltung in einem Papier zur Tischvorlage im Rat. Demnach obliege dem seit dem 1. April 2000 beschäftigten Ingenieur, der damals mit Blick auf den Hallenbadneubau eingestellt wurde, derzeit unter anderem die Betreuung der Feuerwehrhäuser in Dhünn und Am Bahndamm, das ehemalige Polizeigebäude und die Maßnahmen an den Kindertagesstätten Am Ecker, Wirtsmühle und Grunewald.