Schulpolitik: Rat vertagt Baubeschluss für Sekundarschule

Noch gibt es kein grünes Licht für den fünfzügigen Neubau der Sekundarschule am Standort der Realschule. Foto: lena hogekamp

Wermelskirchen Gutachter muss Zahlen für Schulentwicklungsplan vorlegen. Ratssondersitzung ist am 18. Juni, 18 Uhr.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung kein grünes Licht für den fünfzügigen Neubau der Sekundarschule am Standort der Realschule gegeben. Die Stadtverwaltung muss erst die neuesten Zahlen der künftigen Schulentwicklungsplanung vorlegen. Damit wird der für Montag geplante Baubeschluss hinfällig und ist bereits von der Tagesordnung des Stadtrates genommen worden. Eine Sondersitzung mit wahrscheinlich nur diesem Tagesordnungspunkt findet Montag, 18. Juni, 18 Uhr, im Ratssaal statt.

Schuldezernent Stefan Görnert druckste anfangs etwas herum; erst in der Sommerpause würde der Gutachter das Gesamtwerk vorlegen können. Bürgermeister Rainer Bleek machte ihm dann den Weg frei: Seinen Informationen nach könnte der Gutachter Ende Mai präsentierbare Zahlen, aber nicht in ausgearbeiteter Form, vorlegen. So schlug Görnert den Termin 18. Juni für die Sondersitzung des Stadtrates zu diesem Thema vor.