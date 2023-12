Gebühren in Wermelskirchen Bestattungen werden ab 2024 noch teurer

Tobias Bösenberg rief dem Stadtrat entgegen: „Dafür, dass die Eltern hier in Wermelskirchen beerdigt werden, summieren sich die Kosten inklusive der damit verbundenen Arbeiten bei einer Erdwahlgrabbestattung mit der neuen Gebührenkalkulation auf 8346 Euro – das grenzt an Wucher.“ Ein Urnengrab koste in Leichlingen gerade einmal 660 Euro, in Wermelskirchen ab dem 1. Januar 2024 1372 Euro. Während in Leichlingen für ein Erdwahlgrab 1100 Euro zu zahlen seien, müssten die Bürger nach dem Jahreswechsel in Wermelskirchen dafür 2345 Euro berappen. „Wir reden mit dem Inkrafttreten der neuen Gebührenkalkulation 2024 von einer 20-prozentigen Preissteigerung gegenüber den Gebühren 2023“, betonte Tobias Bösenberg und verwies auf einen hohen Aufwand, der in Wermelskirchen betrieben werde: „Für eine Stadt mit 35.000 Einwohnern haben wir sieben Friedhöfe – fünf städtische und zwei kirchliche. Wir brauchen dringend ein Friedhofskonzept“ Diese Forderung unterstrich Michael Schneider: „Unsere Friedhöfe in Wermelskirchen sind nur noch sehr lückenhaft gefüllt. Wir müssen dahin kommen, dass viele Wermelskirchener auch in Wermelskirchen bestattet werden.“ Die Verwaltung solle ein externes Büro beauftragen und das wiederum solle Bestattungsunternehmen, Kommunalpolitik sowie Verwaltung zu Gesprächen zusammenführen, begleiten und beraten.“