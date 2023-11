Rassegeflügelschau in Wermelskirchen „Vorzügliche“ Haube und Erpellocke – 15-Jährige Züchterin freut sich über Bestnote

„Die Preisrichter machen sich am Samstagmorgen auf den Weg durch die Halle“, erklärt Marit Metzner, Vorsitzende des Bergischen Nutz- und Rassegeflügelzuchtvereins in Wermelskirchen. „Das ist für uns Züchter dann schon ein bisschen aufregend“, sagt sie. Viele gute Noten markieren die Preisrichter an diesem Wochenende an den Käfigtüren – vor allem die jüngsten Züchter gehen mit Bestnoten nach Hause.