In Wermelskirchen und im Kreis So steht es um den Ausbau von E-Ladesäulen

Das Land NRW hat ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2030 soll sich die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für E-Autos beinahe verfünffachen. Dafür müssen die aktuell rund 18.500 Normal- und Schnellladepunkte (Stand November 2023) bis 2030 auf mehr als 90.000 öffentlich zugängige Lademöglichkeiten ausgebaut werden – so sieht es das „Handlungskonzept für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in NRW“ vor. Das erweiterte Angebot soll den stetig wachsenden Anteil an E-Autos im deutschen Straßenverkehr versorgen und einen Teil zu Mobilitätswende beitragen.