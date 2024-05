Ansichtssache Manch Euro würde fehlen

Immer wieder hören wir Wermelskirchener auf der Straße Sprüche nach dem Motto „Die haben schon wieder die Gebühren erhöht“ oder „Die sind aber teuer“. Und sicherlich: Hängt man die Vergleichswerte nur an Kontoführungsgebühren auf, mag die Stadtsparkasse in Wermelskirchen nicht das günstigste Finanzinstitut sein – reine Onliner können naturgemäß mit deutlich geringeren Betriebs- und Personalkosten agieren. Dennoch: Was wäre Wermelskirchen ohne die eigenständige Stadtsparkasse ? Eine Stadt mit mehr Unternehmen, die Schieflagen und Umstrukturierungsprozesse nicht überstanden hätten. Eine Stadt mit in der Folge zwangsläufig weniger Arbeitsplätzen. Und eine Stadt mit ebenso zwangsläufig weniger Steuereinnahmen.