Ehemaliger Landtagsabgeordneter Rainer Deppe – „Wer Angst hat, ist in der Politik falsch“

Wenn Rainer Deppe heute zum nordrhein-westfälischen Landtag fährt, das Auto in der Garage abstellt und mit dem Tablet unter dem Arm Richtung Eingang spaziert, dann grüßen ihn die Pförtner freundlich. So wie in den vergangenen 17 Jahren. „Sie fragen mich noch nicht mal mehr nach meinem Ausweis“, erklärt Rainer Deppe und lacht. Im vergangenen Mai fand die erste Landtagswahl seit 2005 statt, bei der Rainer Deppe nicht für seinen Wahlkreis im Rheinisch-Bergischen Kreis antrat. Ein Jahr zuvor hatte er den Rückzug aus der Landespolitik angekündigt. „Und mit dieser Entscheidung hadere ich nicht“, meint er. Es sei ihm wichtig gewesen, rechtzeitig den Absprung zu finden. Den Weg zum Landtag tritt er trotzdem noch regelmäßig an.

Denn sein Amt als Regionalratsvorsitzender hat er behalten: „Und damit bin ich weiter im Einsatz für die Region“, sagt er und erinnert an den Regionalplan, der bis nächstes Jahr in trockenen Tüchern sein soll und die Zukunft der Region skizziert. „Wir sind jetzt in der heißen Phase“, sagt er. Heute spiele er dabei befreiter auf. Denn er könne als Vertreter der Region auftreten, ohne politische Spielregeln einhalten zu müssen.