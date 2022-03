Stadtsportverband wählt neuen Vorstand : Rainer Bleek nun „Chef“ von 7000 Sportlern

Klaus Junge (links) übergibt den Vorsitz des Stadtsportverbandes an Rainer Bleek. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Klaus Junge verabschiedete sich als Vorsitzende des Stadtsportverbandes. Mit derzeit noch 7000 Mitgliedern in den Sportvereinen könne er angesichts des „Ungeheuers Corona“ zufrieden sein, meinte er. Bürgermeisterin Marion Lück kündigt an, die Ehrung der Sportler des Jahres bei einem eigenständigen Termin zum jährlichen Tag des Sports vornehmen zu wollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Wermelskirchen Der ehemalige Bürgermeister Rainer Bleek der Stadt Wermelskirchen übernimmt den Vorsitz des Stadtsportverbandes (SSV) von Klaus Junge. Der 77-jährige Junge hatte nach 31 Jahren Tätigkeit im SSV-Vorstand angekündigt, aus Altersgründen nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Er rief der Jahreshauptversammlung im Ratssaal des Bürgerzentrums zu: „Macht es gut.“ Einstimmig wählten die 24 Anwesenden den 68-jährigen Rainer Bleek zum neuen Vorsitzenden. Er ist als Fußballfan (1. FC Köln) bekannt, kickte selbst in seiner aktiven Zeit unter anderem für Tura Pohlhausen, Dabringhausener Turnverein und SV 09/35, er ist seit fast 50 Jahren Mitglied von Tura Pohlhausen. In seine Amtszeit als Erster Bürger der Stadt fällt die Modernisierung der Rasen- und Aschenplätze zu Kunstrasen- oder Grüne Asche-Plätzen in Dabringhausen, Dhünn, Pohlhausen sowie im Dönges-Eifgen-Stadion.

An der Seite von Rainer Bleek rücken auch Torsten vom Stein als zweiter Vorsitzender und Jule Krüger als Sportabzeichenobfrau neu in den Vorstand. Sie übernehmen von Stephan Becker und Sven Dicke, die sich nicht mehr zur Wahl stellten, das Votum für ihre Nachfolger fiel einstimmig aus. Genauso einmütig votierte die Versammlung für den Schatzmeister Andreas Ruttkamp, die Geschäftsführerin Tanja Dehnen und die Jugendbeauftragte Magdalena Zebrala, die damit alle drei in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Info Ehrenabzeichen für Klaus Junge Was Wie der Vorsitzende des Sportausschusses, Karl-Heinz Wilke (CDU), bei der Jahreshauptversammlung erklärte, soll Klaus Junge mit dem Ehrenabzeichen der Stadt Wermelskirchen ausgezeichnet werden. Auf diese Nominierung habe sich der Sportausschuss im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung verständigt, womit ein entsprechender Beschluss durch den Stadtrat reine Formsache ist.

Aktuell gehörten den im SSV organisierten Sportvereinen knapp 7000 Mitglieder an, Ende 2019 waren es noch 7500. Angesichts der Corona-Pandemie könne der SSV mit dieser Entwicklung trotz des Rückgangs zufrieden sein, meinte Klaus Junge, wenngleich einige Vereine härter von einem Mitgliederrückgang getroffen worden seien als andere. Aber das „Ungeheuer Corona“ hätte die Sportvereine auch schlimmer treffen können.

In Sachen Finanzen steht der SSV solide dar, erläuterte Klaus Junge in Vertretung für den entschuldigt nicht anwesenden Schatzmeister. Demnach habe der SSV im vergangenen Jahr etwa 10.000 Euro an Einnahmen und Ausgaben gehabt, 2021 hätte ein leichtes Plus von rund 850 Euro in der Kasse ergeben. Der derzeitige Kassenbestand belaufe sich auf 9600 Euro.

Wie die Geschäftsführerin Tanja Dehnen ankündigte, wird der SSV wieder das Projekt „Sportwoche“ in der dritten und vierten Sommerschulferienwoche anbieten: „Dieses Mal haben wir dabei Unterstützung aus dem Kreis, wodurch wir etwas weniger Arbeit leisten müssen.“

Auch „Sport im Park“ erfährt in 2022 eine Neuauflage. Dieses Mal in ausgeweiteter Form, wie die Ehrenamtsbeauftragte der Stadtverwaltung, Christiane Beyer, ausführte. Die Termine der Aktion erstrecken sich über die gesamte „Schön-Wetter“-Saison vom 30. April bis zum 24. September. An das spezielle Angebot des Kreises für pflegende Angehörige namens „Wir kommen in Bewegung“ erinnerte Christiane Beyer genauso und verwies auf ein erneutes Vorbereitungstreffen am 24. März.