Ferienaktion in Wermelskirchen : Jetzt heißt es „Toi, Toi, Toi“

INFO

Radieschen Der Wermelskirchener Verein unter dem Vorsitz von Rainer Bleek veranstaltet das Zirkusprojekt mit Zapp Zarap zum siebten Mal.

Abschlussvorstellungen Die Abschlussvorstellungen führen die Kinder in der Mehrzweckhalle Dabringhausen am Freitag, 14. Oktober, um 14.30 Uhr sowie am Samstag, 15. Oktober, um 12 Uhr und 14.30 Uhr auf.

Zapp Zarap Wie Tamara Ilic berichtet, haben die Zirkusbetreuer alle einen pädagogischen Hintergrund. Vor Corona wurden 150 bis 180 solcher Camps im Jahr durchgeführt. „In 2020 hatten wir keine zehn“, erinnert die 27-Jährige: „Seit Jahresbeginn und bis Mitte Dezember haben wir vier bis fünf Projekte pro Woche deutschlandweit.“