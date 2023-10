Mitmachzirkus in Wermelskirchen Kleine Ferien-Artisten ernten großen Applaus

Der Vorhang geht auf und zwei Mädchen in glitzernden blauen Fracks stehen in der Manege. Die Spitzen des raschelnden Stoffes berühren den Boden. Rund 100 Augenpaare sind auf die Mädchen gerichtet. „Manege frei. Das Spiel beginnt“, rufen die beiden Mädchen und üben mit dem Publikum dann noch schnell den Applaus – bevor sich der Vorhang, organisiert von Kinderhand, wieder hebt und die Mädchen hinter dem schweren Stoff verschwinden. Es gibt kaum eine Aufgabe, die die Kinder in der Manege im Zirkus „Zapp Zarap“ in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen nicht selbst übernehmen – vom Vorhang über die Anmoderation bis zu aufsehenerregenden Nummern. Das ist die Idee im Mitmachzirkus: Kinder wachsen über sich hinaus.