Schwerer Unfall in Altenberg : Radfahrerin (15) kollidiert mit Motorradfahrer

Schwerer Unfall in Altenberg

Odenthal/Wermelskirchen Beim Überqueren der Fahrbahn übersah eine junge Radfahrerin den von links kommenden Motorradfahrer. Der hatte Vorfahrt. Alle drei beteiligten stürzten und wurden zur Behandlung in zwei Krankenhäuser eingeliefert.

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrerin (15) sind am Sonntagnachmittag in Altenberg drei Personen verletzt worden. Das teilt die Kreispolizeibehörde am Montag mit.