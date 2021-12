Bergischer Abfallwirtschaftsverband gibt wichtige Tipps : So wird die Biotonne winterfest

Radevormwald/Oberberg Besonders bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es dazu kommen, dass die Entleerung der Biotonne problematisch wird. Der BAV gibt Tipps, wie das vermieden werden kann.

Besitzer einer Biotonne kennen das Problem: Der Winter sorgt mit kalten Temperaturen vor allem für eisige Nächte und dafür, dass die zumeist feuchten Bioabfälle gerne in der Tonne festfrieren und somit die Leerung erschwert oder gar unmöglich gemacht wird. Der Grund für das Festfrieren liegt also auf der Hand: Feuchte Abfälle und kalte Temperaturen. Doch es gibt einfache Tricks, das Risiko für das Festfrieren des Abfalls in der Biotonne zu verringern: Feuchte Bioabfälle einfach in Papier einwickeln, zum Beispiel Zeitungspapier oder die dafür vorgesehenen Bioabfall-Papiertüten. „Die Feuchtigkeit wird so aufgesaugt und das Festfrieren erschwert. Ebenso hilfreich ist auch eine Lage Karton am Boden der Tonne“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV).