Jugendtreff in Radevormwalder Wupperorten : Umbau des „Life“ ist abgeschlossen

Radevormwald Für Sonntag lädt der Jugendtreff zu einem Tag der offenen Tür ein, dann können die Besucher den neu gestalteten Pavillon auf der Brede besichtigen.

Mit der Aufnahme in das integrierte Handlungskonzept der Stadt erhielt das Life bereits 2018 das Eintrittsticket für einen Umbau. Im Folgejahr wurden die Anträge auf Förderung gestellt. Insgesamt 330.000 Euro aus Mitteln des Landes sowie des Europäischen Sozialfonds sind in den Kinder- und Jugendtreff geflossen.

Von Umbau und Erweiterung profitieren aber nicht nur Kinder und Jugendliche, die das tägliche Nachmittagsangebot zwischen 14 und 19 Uhr in Anspruch nehmen. In den Morgenstunden nutzt beispielsweise die Waldgruppe des Grundschulverbunds Bergerhof-Wupper die Räumlichkeiten, die mit dem angrenzenden Sportplatz zu einem ähnlich bedeutsamen Treffpunkt für die Wupperorte entwickelt wurde, wie das Wülfing-Museum oder das Bürgerzentrum am Siedlungsweg in Dahlerau.