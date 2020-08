In Radevormwald : SPD-Fraktion lädt ein zum Themenabend über China

Radevormwald „China – auf dem Weg zur Machtübernahme? Ein neuer Welt-Aggressor macht sich breit“ – zu diesem Thema lädt die SPD ein. Referent ist Buchautor Hans Hesse.

Einen Vortrag zum Thema des Abends wird Buchautor Hans Hesse geben, der vor kurzem das Buch „Es brodelt gewaltig in unserem Alltag“ veröffentlicht hat. „Hans Hesse hat sich in seinem Buch mit den gewaltigen Umbrüchen in der Welt auseinandergesetzt und seine Ausführungen als ,Orientierungskompass’ bezeichnet“, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung.