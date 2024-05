Prozess um Totschlag in Radevormwald Sind die beiden Angeklagten schuldfähig?

Eigentlich sollten am fünften Tag des Prozesses wegen Totschlags gegen zwei junge Männer aus Radevormwald vor der 4. Großen Strafkammer am Landgericht Köln die Plädoyers gehalten werden. Dazu kam es dann aber nicht, was aber keine prozessualen Gründe hatte, sondern schlicht daran lag, dass die Verteidigerin des 23-jährigen Angeklagten gesundheitlich nicht in der Lage dazu war. Da sich aber auch der vierte Verhandlungstag am Dienstag verzögert hatte, wurden nun am Mittwoch zumindest die beiden Gutachten vorgetragen.