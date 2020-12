Silvester im Corona-Jahr in Wermelskirchen : Raclette, spielen und ganz ruhig feiern

Silvester im Corona-Jahr in Wermelskirchen

Auch das gute alte Tischfeuerwerk wird sicher bei einigen Wermelskirchenern am Silvesterabend wieder ausgepackt. Foto: Büttner, Martin (m-b)

Wermelskirchen Der Silvesterabend in Wermelskirchen wird am Ende dieses außergewöhnlichen Corona-Jahres bei vielen Menschen ganz anders verlaufen wie sonst üblich. Der Spaß kommt dabei trotzdem nicht zu kurz, wie die BM-Redaktion erfuhr.

Wenn Gabriele van Wahden an die Silvesternacht denkt, dann verliert sie für einen Augenblick ihr fröhliches Lachen. „Mir wäre mal wieder danach, mich mit Freunden zu treffen“, sagt sie. Dieses Jahr verlange nicht nach einem großen Fest, nach Party oder Tanz. „Aber mir fehlen die Treffen mit meinen Freundinnen“, sagt sie.

Vor allem an Silvester gebe es lieb gewonnene Traditionen. „Wir haben immer gemütlich zusammen gefeiert“, sagt sie, „mit Raclette, Spielen und Erzählen.“ In diesem Jahr sehen die Corona-Regeln einen ruhigen Jahresübergang vor. „Nur mein Mann und ich“, sagt Gabriele van Wahden – und dann kehrt ihre Fröhlichkeit zurück.

Feuerwerk In großen Städten ist die Zündung von Feuerwerk an festgelegten öffentlichen Plätzen verboten. Ein generelles Verbot für das Zünden von Feuerwerkskörpern gibt es nicht. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist verboten. Im Stadtgebiet von Wermelskirchen gibt es keine Böllerverbotszonen: Der Grund: Es gibt keine Hotspots.

Schutzverordnung Auch am Silvesterabend sind im öffentlichen Raum Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt – Kinder bis 14 Jahre werden nicht eingerechnet. Alkoholkonsum im öffentlichen Raum ist verboten. Silvesterpartys sind auch im privaten Raum nicht erlaubt.

Fröhlich sei sie trotzdem, sagt sie und lacht. Auch wenn sich dieser Silvesterabend sicher etwas komisch anfühle. „Wir werden die Karten rausholen und spielen, vielleicht gucken wir auch mal, ob was Schönes im Fernsehen läuft“, sagt sie. Und was steht auf der Speisekarte? „Wir wissen noch nicht genau, worauf wir nach den Weihnachtstagen Hunger haben“, sagt sie, „vielleicht wird es ein gutes Butterbrot.“ Und wenn das Wetter stimmt, wollen die beiden eine Runde unter freiem Himmel drehen – die letzte in diesem Jahr.