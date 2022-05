Reaktion auf steigende Energiekosten : Quellenbad senkt die Wassertemperatur

Wermelskirchen Steigende Energiepreise sind ein ernstes Problem für Schwimmbäder geworden. Die Stadt reagiert. In den Sommerferien wird das Hallenbad geschlossen. Dafür ist das Freibad Dabringhausen geöffnet.

Um zusätzlich Energie zu sparen, wird das Quellenbad während der Sommerferien vom 27. Juni bis einschließlich zum 9. August geschlossen bleiben. Während dieser Zeit werden notwendige Reparaturen im Quellenbad durchgeführt und die Schließungszeit außerdem für Urlaub und Überstundenabbau genutzt. Zusätzlich ist geplant, Personal des Quellenbades im Bedarfsfall auch im Freibad Dabringhausen einzusetzen. Eine konkrete Abstimmung zwischen dem Schwimmverein Dabringhausen und der Stadt Wermelskirchen wird noch erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Als Alternative zum Quellenbad ist während der Sommerferien das Freibad Dabringhausen für Schwimmer geöffnet. Anders, als in den vergangenen zwei Corona-Jahren, ist es in diesem Jahr auch wieder möglich, Einzeltickets zu erwerben.

Wer bereits sich bereits jetzt schon ins Freibadwasser stürzen will, kann dies im Eschbachtal tun. Dort öffnet das Remscheider Bad am kommenden Donnerstag (Christi Himmelfahrt) um 10 Uhr. Aus Personalmangel wird aber nur an fünf Tagen geöffnet: mittwochs bis sonntags.