Nachbarschaft in Wermelskirchen und Rhein-Berg Fachtag gibt Impulse zur Quartiersentwicklung

Die Strategische Quartiersentwicklung des Rheinisch-Bergischen Kreises lädt am 18. Januar von 10 bis 15 Uhr zu einem Fachtag mit dem Titel „RheinBerg.Quartier.Mensch – Quartiersansätze in ihrer Vielfalt“ ein. Die Veranstaltung, die im Kreishaus Heidkamp in Bergisch Gladbach stattfindet, richtet sich an Vertreter aus der Verwaltung, Politik, Vereinen, Verbänden, Kirchen sowie an engagierte Bürger.