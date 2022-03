Krankenhaus Wermelskirchen : Qualitätsmanagement hat sich bewährt

Wermelskirchen Zum sechsten Mal wurde das Wermelskirchener Krankenhaus jetzt zertifiziert. Die Anforderungen steigen mit jeder Zertifizierung. So soll es zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess kommen.

Wenn externe Gutachter ein Unternehmen besuchen, ist die Anspannung von Mitarbeitern und Geschäftsführung entsprechend. Im Krankenhaus kennt man das Procedere, denn die fünfte Re-Zertifizierung des Qualitätsmanagements stand jüngst an. Am Mittwochmorgen lächelten alle entspannt in die Kamera: Judith Stamminger, Visitationsbegleiterin und Prüferin der Wieso Cert GmbH, überreichte das Qulitätszertifikat, dass nun im Foyer des Krankenhauses einzusehen ist.