Wermelskirchen soll sauberer werden : Putztag am 2. April auch in Dhünn und Dabringhausen

Im vergangenen Jahr befreiten Mats und Naemi den Dorfplatz in Dabringhausen vom Müll. Foto: Jenny Thomas

Für die Ortsteile Dabringhausen und Dhünn ist der Ablauf der Säuberungsaktion „Saubere Stadt“ am 2. April anders als in der Stadt geregelt, wo der VVV Wermelskirchen die Aktion organisiert. Das teilt Harald Röntgen für die Verkehrs- und Verschönerungsvereine Dhünn und Dabringhausen mit. „In diesen Ortsteilen werden die Säcke und Handschuhe nur am Säuberungstag und an den Standorten der Müllcontainer ausgegeben“, kündigt er an.

Die Verkehrsvereine Dabringhausen und Dhünn erwarten ihre Helfer wie gewohnt an den Aufstellungsorten der Müllcontainer, also in Dabringhausen an der Mehrzweckhalle und in Dhünn am Feuerwehrgerätehaus.

Beginn der Aktion ist am Samstag, 2. April, gegen 14 Uhr. Die Teilnehmer werden dann mit Säcken und Handschuhen ausgestattet und können coronabedingt in möglichst kleinen Gruppen ihre Ortsteile abgehen und den angefallenen Müll sammeln. Röntgen: „Wenn es geht, sollen die Säcke an die Container wieder zurückgebracht werden. Sofern größer Mengen angefallen sind, reicht ein Hinweis an der Abladestelle, dass noch Müll unterwegs abgeholt werden muss. Die Vorstände werden dann mit eigenen Fahrzeugen diesen Müll abholen.“

Harald Röntgen weist darauf hin, dass keine Fahrzeuge entlang der Straßen fahren und keiner mit vereinseigenen Fahrzeugen in die Ortsteile gebracht werden kann. Dies ist aus Corona-Gründen nicht vorgesehen. Eine kleine Erfrischung gibt es anschließend in den Feuerwehrgerätehäusern vor Ort.

(tei.-)