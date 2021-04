Judotraining im Lockdown : Prüfungsvorbereitung weiter online

Wermelskirchen Beim Judoclub Wermelskirchen wird weiter vor dem Bildschirm trainiert. 15 Kids üben aktuell für den gelben Gürtel. Auch die Prüfung wird wohl online erfolgen.

Ein Jahr ist vergangen und im Kontaktsport hat sich nichts verändert. Zu dieser Erkenntnis kamen die Verantwortlichen des JC Wermelskirchen und erweiterten erneut ihr umfangreiches Onlineangebot. Während man zwischendurch schon ein wenig Outdoorsport treiben konnte, zwingen die hohen Inzidenzwerte die Judoka wieder vor den Bildschirm. Hier bieten die Trainer nun – wie schon im ersten Lockdown – ein Prüfungsvorbereitungstraining an. Judomatten für das Studium daheim stellt der Club zur Verfügung, berichtet Trainerin Katrin Seide..

„Die Sehnsucht zum Judosport ist bei den Kleinen ebenso groß wie bei den Älteren. 40 Kinder und Jugendliche nehmen am neuen Training teil und bereiten sich auf alle Gürtelstufen bis zum grünen Band vor“, so Seide. Dabei sind auch etliche „Wiederholungstäter“, die bereits die letzte Gürtelprüfung online ablegten. Hierzu gehört beispielsweise der Viertklässler Jannis Frieg, der mit seinem Bruder Silas als Partner nun den gelben Gürtel ins Visier nimmt. Jannis hat im ersten Lockdown mit dem Judosport begonnen.

Trainerin Katrin Seide stellte bei der Begrüßung fest, dass sich doch etwas geändert hat: „Die Kids sind im letzten Jahr deutlich gewachsen.“ Auch die Erfahrung mit digitalen Medien hat sich gezwungenermaßen sowohl bei den Trainern als auch bei den Teilnehmern vergrößert. Der Judoclub investierte in einen kostenpflichtigen Zoom-Zugang und schaltet alle Angebote darüber.

In der Gürtelprüfungsvorbereitung agiert immer mindestens ein Trainer und ein Sportassistent, sodass auch während der Technikdemonstration Korrekturen vorgenommen werden können. Katrin Seide, Janine Kopperberg, Jens Harms und Sven Dicke haben sich die Gürtelstufen untereinander aufgeteilt. Die beiden Sportassistenten Emma Becker und Julius Glaser unterstützten die JC-Trainer tatkräftig.

Dass die Kinder die Prüfung „face to face“ ablegen könnten, daran glaubt im Judoclub niemand. „Ihr werdet also zu gegebener Zeit auch online geprüft und dürft den neuen Gürtel dann tragen“, stellt Katrin Seide den 15 Teilnehmern in Aussicht.