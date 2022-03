Kreisstraße 18 in Wermelskirchen : Prüfer interessiert Prestige-Projekt nicht

Wermelskirchen Die schwarz-grüne Landesregierung will einen Fuß-/Radweg zwischen Dabringhausen und Hilgen entlang der Kreisstraße 18 für wenigstens 2,4 Millionen Euro bauen.

Große Hoffnungen hatte Henning Rehse (Freie Wähler) in den Landesrechnungshof gesetzt. Er hatte die Hoffnung, dass da dem Kreis die Rote Karte gezeigt wird angesichts des Prestige-Objektes, dass Schwarz-Grün einen Fuß-/Radweg zwischen Dabringhausen und Hilgen entlang der Kreisstraße 18 für wenigstens 2,4 Millionen Euro bauen will. Doch Rehse wurde enttäuscht.

„Ich bitte Sie, dieses Vorhaben zu verhindern, wo Geld verbrannt wird“, schrieb der Fraktionsvorsitzende im September an Landesrechnungshof und Steuerzahlerbund. Der Kreisausschuss hatte im September mehrheitlich beschlossen, den Fuß-/Radweg zu bauen. Dies sei ideologisch motiviert, seiner Ansicht nach gebe es keine „Rad-Berufspendler“ und zudem keine belastbaren Erkenntnisse, hier so viel Geld auszugeben. „Es gibt auch keine Erkenntnisse, wie eine nutzerorientierte Mobilität aufdieser 3,4 Kilometer langen Straßenverbindung tief ins Eifgental entlang der K 18 aussehen könnte“, so der Politiker. Für den Freizeitverkehr, also für Familien mit Kindern, sei diese von Schwarz-Grün geplante Route nicht geeignet.