Prozess zum Missbrauchskomplex Wermelskirchen „Was ist in diesem Fall gerecht?“

Er habe nicht viel mitbekommen, sagt der Wermelskirchener Sebastian Becker zu dem Missbrauchs-Prozess gegen Marcus R. vor dem Kölner Landgericht. Er habe nur über Bekannte erfahren, dass der Angeklagte in der Zeit, als er in Tente wohnhaft war, mal an der Hohe Straße in Käfringhausen im Müll gewühlt habe, laut den Spekulationen auf der Suche nach Windeln. „Man kann nur hoffen, dass er lebenslang ins Gefängnis kommt“, sagt der 29-Jährige. Überrascht sei er nicht vom Tatkomplex, so etwas passiere in Deutschland einfach zu oft.