Prozess zum Missbrauchsfall Wermelskirchen Ex-Freundin von Marcus R. als Zeugin – „Sein Auto war ihm wichtiger als ich“

Als ihre Schwester versuchte, Melanie H. (Name geändert), mit ihrem Nachbarn zu verkuppeln, sagte sie zu ihr: „Der wohnt zwar noch zu Hause, aber der fährt ein gutes Auto – der kann sich bestimmt auch eine Mietwohnung leisten.“ So erzählt Melanie H. es am Freitag im Kölner Landgericht. Der Mann, um den es ging, ist Marcus R. Er sitzt nun auf der Anklagebank, wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern.