Stadt Wermelskirchen freut sich über Förderung für Projekt : Finanzierung des „Seniorengartens“ steht

Dabringhausen Die Stadt Wermelskirchen bekommt Fördermittel aus dem „Leader“-Topf. Dennoch ist das Projekt teuer. Worauf sich ältere Menschen und andere freuen können.

Genau ein Jahr ist es her, dass Regina Peters sich bei Bürgermeisterin Marion Lück meldete und darauf aufmerksam machte, wie unansehnlich die Fläche an der Altenberger/Ecke Südstraße in Dabringhausen ist. Ausgerechnet dort, wo zwei Wohnkomplexe für Senioren im direkten Umfeld liegen. Dass dieser Bereich nicht gerade einladend wirkt, stellte die Bürgermeisterin bei einem Treffen vor Ort dann auch fest. Gemeinsam mit Christiane Beyer aus dem Amt für Soziales und Inklusion entstand die Idee für einen „Seniorengarten“. Denn: „Das ist ein idealer Treffpunkt für ältere Bürger, weil sie alle sehen, die vorbeikommen und so schnell ins Gespräch kommen“, sagt Lück.