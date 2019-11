Sozialplanung des Rheinisch-Bergischen Kreises : „Probleme nicht nach Gefühl beurteilen“

Idyllisch sieht’s in Dhünn aus. Doch der Schein trügt. In dem Ortsteil fehlen Pflegeplätze. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die Sozialplanung des Kreises wurde vorgestellt. Kreis fördert Jugendfreizeitpark mit 10.000 Euro. Dhünn braucht Pflegeplätze.

(resa) Die Zahlen sind eindeutig: Leben heute 65.605 Menschen über 65 Jahre im Rheinisch-Bergischen Kreis, werden es 2040 schon 90.019 Menschen in dieser Altersklasse sein – und damit jeder Dritte. Nehmen heute 12.850 ältere Menschen Pflegeleistungen in Anspruch, geht der Kreis davon aus, dass 2039 rund 17.626 Menschen pflegebedürftig sind. Und weil der Kreis in 20 Jahren auf diese Entwicklungen nicht nur reagieren will, sorgt er vor – mithilfe der Sozialplanung „Motiv Mensch – Sozialen Wandel gestalten“. Die nimmt auch Wermelskirchen in den Blick.