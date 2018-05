Wermelskirchen: "Pro Familia" zieht Jahresbilanz und blickt nach vorn

Wermelskirchen Das 17. Jahr der Beratungsstelle von "Pro Familia" im Rheinisch-Bergischen Kreis war durch personelle und räumliche Veränderungen ein sehr bewegtes Jahr: Für den Erstkontakt und die Verwaltung mussten die Mitarbeiter eine neue Kollegin als längerfristige Krankheitsvertretung einarbeiten, die mittlerweile sehr gut mit dem umfangreichen Arbeitsgebiet klar kommt.

Dem starken Informationsbedürfnis werdender Eltern zu Fragen rund um Mutterschutz, Elterngeld, Elternzeit, rechtliche Situation nicht verheirateter Eltern und Kinderbetreuung wurde "Pro Familia" in mehreren Abendveranstaltungen gerecht. In 582 Beratungsgesprächen haben die Mitarbeiter Frauen, Männer und Paare zu ihren individuellen Anliegen rund um Schwangerschaft, nach Geburt und zu Sexualität und Partnerschaft beraten. "Für das kleine Team aus drei Teilzeitkräften befand sich damit die Anzahl auf dem hohen Niveau des Vorjahres", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die vorbeugende sexualpädagogische Arbeit wurde 2017 intensiviert. Es gab Gruppenarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen, Multiplikatoren-Fortbildungen und Elternabende. Darüber hinaus war der Sexualpädagoge der Beratungsstelle als Experte für die sexualpädagogische Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung stark gefragt. Für dieses Jahr sind bereits einige Termine festgezurrt: So gibt es am Freitag, 5. Oktober, im Rathaus Bergisch Gladbach einen Vortrag zum Thema "In Mamas Bauch fängt alles an... - Auswirkungen vorgeburtlicher Erfahrungen auf die körperliche und psychosoziale Entwicklung".