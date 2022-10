Kulturentwicklung in Wermelskirchen : Auftakt in der Katt-Fabrik

Jasmin Dorner ist gemeinsame Kulturmanagerin von Wermelskirchen und Burscheid. Ihre Aufgabe ist die Aufstellung eines Kulturentwicklungsplans. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die erste von vier Veranstaltungen zur Kulturentwicklung in den Nachbarstädten Burscheid und Wermelskirchen ist am 19. Oktober. Am Ende der Reihe soll ein Entwicklungsplan stehen.

Die erste Veranstaltung des interkommunalen Kulturentwicklungsprozesses von Burscheid und Wermelskirchen findet in der Kattwinkelschen Fabrik statt. Dazu sind im Mittwoch, 19. Oktober, zwischen 17 und 20.30 Uhr alle Interessierten eingeladen, wie die Kulturmanagerin der beiden Nachbarstädte, Jasmin Dorner, im Vorfeld betont. Nach der Begrüßung durch die Bürgermeister der Städte Wermelskirchen und Burscheid, Marion Lück und Dirk Runge, wird Dr. Yasmine Freigang, Referatsleiterin „Kultur in Westfalen“ des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, den Besuchern der Auftaktveranstaltung einen Einblick in verschiedene Kulturentwicklungsprozesse, die sie begleitet hat, geben. Anschließend trägt Kulturmanagerin Jasmin Dorner die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und die daraus entstandenen Themenfelder vor. In der Pause können sich die Teilnehmer an dem bereitgestellten Fingerfood bedienen, um dann gestärkt in die Gruppendiskussionen zu den Themenfelder zu starten.

„Auf die Auftaktveranstaltung freue ich mich ganz besonders und hoffe, dass sich hierfür viele Interessierte anmelden. Denn nur durch einen regen Austausch mit möglichst vielen Beteiligten können wertvolle Ideen für die interkommunale Zusammenarbeit im Kulturbereich entstehen und uns in unserem gemeinsamen Ziel weiterbringen“, ist Kulturmanagerin Jasmin Dorner überzeugt: „Gleichzeitig bietet der Beteiligungsprozess die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen, sich einzubringen und den Kulturentwicklungsplan mitzugestalten.“

Kulturschaffende, Künstler, Politiker und interessierte Bürger können sich per E-Mail an j.dorner@kulturverbunden.net oder unter ☏ 02196/710-573 bzw. 02174/670-110 anmelden.

(sng)