Großveranstaltung in Wermelskirchen Ein Platz an der Sonne bei der „Wein-Kultur“

Als am Samstagabend die Sonne über dem für den Verkehr gesperrten Parkplatz Am Bahndamm mit Blick in Richtung Hünger und Solingen-Burg untergeht, sind die Plätze an den aufgestellten Bierzeltgarnituren nahezu alle belegt. Dicht gedrängt sitzen die Besucher der „Wein-Kultur“ in lauschigen und launigen Runden an den Tischen: Es wird geplaudert und gelacht, der Wein wird in der Regel flaschenweise bestellt. Dazu schmecken Brezel, Käsewürfel oder Flammkuchen aus der „Winzerküche“.