Startschuss am Freitag Die Preise und Highlights der Herbstkirmes 2023 in Wermelskirchen

Rahmenprogramm Der Beginn der Kirmes wurde am Freitag um 16 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich an der Eich markiert. Für Musikfans mit Ausdauer findet am Samstag von 11 bis 23 Uhr das 12-Stunden-Konzert mit vielen Musikern, Gruppen und Chören in der Stadtkirche statt. Ebenfalls am Samstag gibt es ab 12 Uhr einen Festumzug zum Stadtjubiläum durch die Stadt. Startpunkt ist an der Eich. Am Montag wird ab 11 Uhr zur Matinee in das Hotel zur Eich, die Gaststätte Centrale, die Pizzeria Va Bene, das Eiscafé Venezia und das Balkanrestaurant geladen, am Dienstag endet die Herbstkirmes um 22 Uhr mit einem feierlichen Höhenfeuerwerk am Schwanenplatz. Auf dem Loches-Platz ist während der gesamten Kirmes ein privater Toiletten-Wagen aufgebaut. Der Besuch im WC kostet einen Euro.