Lions Club Wermelskirchen-Wipperfürth Emotionaler Abschied aus dem Präsidenten-Amt

Seit 60 Jahren wirbt der Lions Club, zu dessen Einzugsgebiet auch Radevormwald und Hückeswagen gehört, für Hilfsprojekte. Eines der Projekte davon stellte Martin Müßener in seinem Bericht in den Vordergrund: Im Frühjahr hatte das Hilfswerk des bergischen Lions Clubs gemeinsam mit dem Blau-Gelben Kreuz unter der Schirmherrschaft von NRW-Innenminister Herbert Reul eine Spendenaktion für medizinische Rettungsrucksäcke für die Ukraine initiiert. Mit speziell entwickelten Rettungs-Rucksäcken („Rescue Backpacks“) können Ärztinnen und Ärzte vor Ort Bombardierungsopfern schnelle Hilfe leisten, bis eine reguläre ärztliche Versorgung möglich ist und so Leben retten. „Die Aktion wurde gut angenommen“, bilanzierte Müßener.