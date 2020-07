Bürgermonitor in Wermelskirchen : Dreckiger Briefkasten am Ladenhof

Wermelskirchen Eleonore Wieck hat das hässliche Exemplar entdeckt. Die Post will jetzt reagieren: Der Briefkasten soll entweder gereinigt oder ausgetauscht werden. Schließlich erlebt die Postkarte in Zeiten von Corona einen Boom.

BM-Leserin Eleonore Wieck ist entsetzt. Vergangene Woche hat sie Fotos eines Briefkastens im Ladenhof auf der Eich gemacht. „Pfui bah! Was will die Deutsche Post uns damit sagen?“, fragt sie sich. Altmodische Briefeschreiber sollen offensichtlich abgeschreckt werden, noch Briefe in diesen vor Schmutz starrenden Briefkasten zu werfen. „Und der Post scheint es schnuppe, welchen Eindruck dieser Briefkasten und vermutlich nicht nur dieser im Stadtbild macht“, schreibt die Leserin erbost. Verhässlichung sei wohl völlig egal; Hauptsache, ein paar Euro werden eingespart, laute wohl das Motto. Ihr Bruder in Norddeutschland habe in seinem Dorf das Gleiche erlebt. „Er hat mit seiner Frau mit Eimer und Putzlappen Hand angelegt. Das will ich mir allerdings ersparen“, berichtet Eleonore Wieck.