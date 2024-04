Kultur in Wermelskirchen Ein flotter Abend voller Medleys

Posaunen und Trompeten, Flöten und Klarinetten, Saxophon und Percussion: Beim Konzert in Tente hat jedes Instrument seinen großen Auftritt – und damit auch fast jeder der rund 30 Musiker des Posaunenchors Tente. Das Ensemble unter der Leitung von Miriam Block nimmt das Publikum fast zwei Stunden lang mit auf eine wunderbare, musikalische Reise – unter dem Titel „Swinging Hits – Music aus dem Freistaat Tente“. Das Programm passt zum Ensemble: Swing-Stücke aus den 1920er-Jahren stehen im Programm, genauso wie vertraute Melodien aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Die Musiker und ihre Dirigentin sind offensichtlich in ihrem Element – mit flotten Melodien zum Wiedererkennen. Das Publikum ist begeistert – nicht nur Miriam Blocks Enkel feuert das Ensemble gut gelaunt an.