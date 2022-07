Polizeieinsatz in Wermelskirchen : Vater und Sohn prügelten sich

Polizeieinsatz in Wermelskirchen

Wermelskirchen Großeinsatz am Sonntagabend im Musikerviertel: Vier Streifenwagen und ein Rettungswagen rückten nach den Notrufen aus der Nachbarschaft vorsorglich an. Eine Polizeibesatzung drehte noch vor dem Einsatzort wieder ab.

Laut Polizei kam es in einem Haus, in dem vorwiegend ausländische Handwerker untergebracht sind, in einber Wohnung zu einer handfesten Prügelei unter Familienangehörigen. Die drei Männer – Vater (52) und die beiden Söhne (31 und 28 Jahre alt) – hatten laut Polizei ordentlich dem Alkohol zugesprochen, als der ältere Sohn auf den Vater einprügelte. Der jüngere Sohn versuchte schlichtend einzugreifen – ohne Erfolg. Letzterer wurde leicht verletzt und von Sanitätern des Rettungswagens behandelt. Der 31-jährige Sohn wurde auch verletzt, ließ sich aber nicht behandeln.