Trickbetrüger werden immer aggressiver : Polizei warnt vor skrupellosen Betrugsmaschen am Telefon

Wermelskirchen Zwei Senioren sind in der vergangenen Woche auf Telefonbetrüger hereingefallen. „Gewinnspiel“ oder „Hackerangriff“ – Polizei mahnt zur Vorsicht.

Die Ankündigung am Telefon, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hat, sorgte bei einer 68-jährigen Seniorin aus Kürten erst für große Freude. In mehreren Anrufen wurde der Dame eine hohe Gewinnsumme versprochen. Aber: Vor der Auszahlung müsse sie erst „Google-Play Karten“ im dreistelligen Wert kaufen und einem vermeintlichen Notar die Codes mitteilen. Als die Seniorin Bedenken äußerte, drohten die Betrüger ihr mit Vertragsstrafe und Schufa-Eintrag, woraufhin die ältere Dame sich so unter Druck gesetzt fühlte, dass sie nachgab. 850 Euro ergaunerten die Betrüger auf diese Weise. „Es ist nicht üblich, bei einem Gewinn im Vorfeld Gebühren bezahlen zu müssen“, stellt Christian Tholl klar. Sein Rat: „Diese Gespräche umgehend beenden und die Polizei informieren.“ Mit den „Google-Play Karten“ könnten Betrüger anonym Geld einsacken. „Bei einer Überweisung wäre der Weg des Geldes nachvollziehbar, deshalb sind die Karten bei Betrügern sehr beliebt.“ Auch von einem 81-Jähriger Rösrather ergaunerten skrupellose Betrüger in der vergangenen Woche 2500 Euro, wie die Polizei mitteilt. Der Mann erhielt einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass sein PC von Hackern bedroht werde. Man wolle dem Senior nun helfen, den PC zu bereinigen, hierzu solle er lediglich den Aufforderungen der Betrüger Folge leisten. Im weiteren Verlauf des Telefonats, das fünf Stunden andauerte, wurden dem älteren Herrn mehrere Verifizierungscodes und TAN-Nummern per SMS zugesandt, die er telefonisch übermitteln sollte. Nach dem Telefonat stellte der Senior entsetzt fest, dass 2500 Euro von seinem Konto abgebucht wurden. „Schockanrufe sind sehr beliebt bei Betrügern, weil die angerufenen Menschen in Panik geraten und Unheil abwenden wollen“, weiß Polizeihauptkommissar Christian Tholl.