Betrüger nutzen Pandemie aus : Polizei warnt vor Paket-Benachrichtigungen per SMS

Polizei warnt vor Paket-Benachrichtigungen per SMS

Vorsicht vor SMS. Wer nicht den Absender nachvollziehen kann, sollte nicht den Link anklicken. Sonst fällt man auf einen Betrüger herein. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Rhein-Berg Eine neue Betrugsmasche grassiert, im Kreisgebiet sind erste Fälle bekannt geworden, in denen diese Virus-SMS empfangen wurde. Wichtig. Auf keinen Fall auf einen Link in einer SMS klicken.

Im gesamten Bundesgebiet grassiert aktuell eine neue Betrugsmasche. Die Betrüger verschicken eine SMS, in der steht, dass ein Paket verschickt wurde. Sie fordern den Empfänger dazu auf, einen Link anzuklicken, um mehr über den angeblichen Paketversand zu erfahren. Laut Polizei stammt diese Nachricht jedoch nicht von einem echten Transportdienstleister. Polizeisprecher Christian Tholl: „Die Täter nutzen scheinbar derzeit die Corona-Pandemie aus, in der viel online bestellt wird. So ist es sehr wahrscheinlich, auf Personen zu treffen, die einer solchen SMS glauben, da Sie selbst Pakete erwarten.“