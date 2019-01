20 Menschen erhielten Platzverweis: Polizei rückt zu 90 Einsätzen aus

Rhein-Berg Zum Jahreswechsel ist die Polizei RheinBerg zu circa 90 Einsätzen zwischen 18 und 6 Uhr ausgerückt. Damit lag die Einsatzzahl leicht unter dem langjährigen Mittelwert von 100. In der Nacht erhielten 20 Personen einen Platzverweis, aber niemand musste in die Zelle zum Abkühlen.

Herausragende Einsätze waren in der Silvesternacht ein Balkonbrand in Bergisch Gladbach. Gleich vier Unfälle sind in der Nacht aufgenommen worden, wo der Verdacht besteht, dass Fahrer unter Alkoholeinfluss standen. Weiterhin gab es vier Brände von Mülleimern oder Containern.