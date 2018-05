Wermelskirchen: Polizei legt fünf Motorräder sofort still

Wermelskirchen "Kaffee und Knöllchen" - unter diesem Motto stand am Sonntag eine Kontrollaktion an der Dellmannstraße. Die Polizei kontrollierte dabei 50 Biker. Auch der Lärmpegel wurde gemessen. Wer den dB-Filter entfernt hatte, durfte nicht weiterfahren.

Die Motorradfahrer kommen nicht aus den Schlagzeilen raus. Mal ist es die Lautstärke, dann wieder die hohen Geschwindigkeiten. Die Zulassungszahlen steigen, und es steigt auch der Unmut vieler Bürger gegenüber den Motorradfahrern. Protest und Widerstand in der Bevölkerung wachsen. Es sind zu viele, sie sind zu laut und Verkehrsvorschriften scheinen für sie nicht zu gelten -so die Vorwürfe. Dies gilt natürlich nicht für alle Biker, aber eine Minderheit hat es geschafft, dieses einmal schöne Hobby richtig in Verruf zu bringen. Bei der Polizeiaktion "Kaffee und Knöllchen" finden Kontrollen statt, die Beamten wollen auch mit den Motorradfahrern ins Gespräch kommen - so am Sonntag auf dem Parkplatz an der Feuer- und Rettungswache.