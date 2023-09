Landesweite Aktion auch in Wermelskirchen Polizei gibt wertvolle Tipps zum Schutz gegen Taschendiebe

„Es gibt allerdings auch viele Menschen, die schon das meiste richtig machen“, ergänzt Lurz und deutet dann auf ein älteres Ehepaar, das die Taschen um die Schulter geschlungen haben. „Es ist gut, die Taschen so nah wie möglich am Körper zu tragen, am besten unter der Jacke“, erklärt der Polizist und berichtet von seiner Arbeit in der Taschendiebermittlung. Er habe viele Videos von Taschendiebstählen in Supermärkten gesehen. „Und es kann jeden treffen, das hat gar nichts mit dem Alter zu tun“, hat der Beamte festgestellt.