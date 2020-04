Verunsicherung der Bevölkerung : Polizei gibt Hinweise zu Corona-Straftaten

Wermelskirchen Ob es um Covid-19-Tests oder Corona-Soforthilfen geht – Kriminelle nutzen die allgemeine Verunsicherung in der Bevölkerung aus. Die Polizei hat jetzt auf einer Webseite Informationen über bekannte Maschen und Tipps zum Schutz zusammengestellt.

Kriminelle nutzen derzeit gezielt die Verunsicherung von Bürgern angesichts der Corona-Pandemie aus. Wie das nordrheinwestfälische LKA mitteilt, gehen aktuell Anzeigen von Menschen aus unterschiedlichen Regionen des Landes ein, die sich im Internet um Corona-Soforthilfen bewerben wollten. Dabei seien sie auf gefälschte Seiten geleitet worden, die offensichtlich die Daten der Antragsteller abgreifen wollten. Darüber informiert die Polizei Rhein-Berg in einer Pressemitteilung.

Um die Bevölkerung vor solchen Maschen und Falschmeldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu schützen, klärt die Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) über bekannte Vorgehensweisen von Kriminellen auf. Dazu bietet sie auf www.polizei-beratung.de/corona-straftaten einen Überblick sowie Tipps, um sich vor diesen Straftaten zu schützen. „Als Polizei warnen wir damit nicht nur vor den neuen Vorgehensweisen der Kriminellen“, so Stefanie Hinz, Vorsitzende der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, „sondern gehen auch gegen die zusätzliche Verunsicherung der Menschen durch Falschmeldungen vor, die vor allem über soziale Netzwerke und Messengerdienste verbreitet werden.“

Ab sofort bis zu 800 Corona-Tests am Tag

Corona-Ticker Düsseldorf : Ab sofort bis zu 800 Corona-Tests am Tag

▶ Grundsätzlich auf die eigenen Daten im Internet und im realen Leben achten. Die Polizei warnt davor, Informationen zu finanziellen Verhältnissen oder sensible Daten preiszugeben.

▶ In akuten Situationen unter der 110 an die Polizei oder an die örtliche Polizeidienststelle wenden.